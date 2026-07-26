فلسطين: الإفراج عن أسير بعد 25 عاما في سجون الاحتلال.. واعتقال نحو 30 مواطنا في الضفة الغربية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الأحد/ عن الأسير أحمد خضر من مخيم "قلنديا" شمال القدس المحتلة، بعد أن أمضى 25 عاما في السجن، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 30 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية -حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الأحد/- إن الأسير المحرر أحمد خضر اعُتقل عام 2001، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، وأفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته.

من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم، أسفرت عن اعتقال 14 مواطنا بينهم سيدة وأسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين بعد مداهمة منازلهم في طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيًا، بينهم 11 عاملًا، قرب حاجزي مزموريا وجبع شمال وجنوب شرق القدس المحتلة، أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة القدس، بحجة عدم حيازتهم تصاريح دخول، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا عند حاجز جبع العسكري، شمال القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز، قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة غير معلومة، دون أن تعرف هويته أو أسباب اعتقاله حتى إعداد هذا الخبر.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنًا بعد الاعتداء عليه بالضرب وتفتيش مركبته عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية والطريق المؤدي إلى عشرات القرى والتجمعات والخرب في بادية يطا ومسافرها جنوب الخليل.

من جانبها، أعلنت محافظة القدس اعتقال مواطنا من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابين خلال اقتحامها مدينة جنين.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال عرقلة عمل الطواقم الطبية من خلال تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس عميد أحمد، إن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل طواقم الإسعاف، عبر تشديد الإجراءات على الحواجز العسكرية، الأمر الذي يعيق حركة مركبات الإسعاف ويؤخر وصولها إلى المرضى والمصابين.

وأضاف أنه تم رصد قيام قوات الاحتلال بمنع أو تأخير نقل الحالات المرضية القادمة من خارج المحافظة إلى المستشفيات داخلها، إضافة إلى منع دخول عدد من مرضى غسيل الكلى إلى محافظة نابلس لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنه جرى العمل والتنسيق مع الصليب الأحمر لمحاولة تسهيل دخول الحالات إلى المستشفيات.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس قروي جلبون عوني أبو الرب إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل يعود لمواطن جنوب غرب قرية جلبون شرق جنين، وتبلغ مساحته نحو 150 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص.

وانتشرت قوات الاحتلال في منطقة القطعة الواقعة بين بلدة الزبابدة والمدرسة الأمريكية جنوب جنين، برفقة جرافات عسكرية، وشرعت باقتلاع عدد من أشجار الزيتون في المكان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 341 عملية هدم، أسفرت عن هدم 740 منشأة، وتضرر جراء ذلك 923 مواطنا، بينهم 546 طفلا و431 امرأة. كما أخطرت سلطات الاحتلال، خلال الفترة ذاتها، بهدم 254 منشأة، بحجة عدم الترخيص.