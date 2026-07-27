منتخب نيجيريا يفوز على بوروندي في بطولة أفريقيا للناشئين للطائرة بالإسكندرية

واصل منتخب نيجيريا للناشئين عروضه القوية في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا للناشئين والناشئات، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب بوروندي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية.

وتستضيف محافظة الإسكندرية منافسات البطولة خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة نخبة من المنتخبات الأفريقية، وذلك تحت رعاية كابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية وبدعم الاتحادين المصري والافريقي .

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب النيجيري كالتالي:

* الشوط الأول: 25-16

* الشوط الثاني: 25-11

* الشوط الثالث: 25-16

وبهذا الفوز، واصل المنتخب النيجيري سلسلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما افتتح مشواره بالفوز على المغرب بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب على منتخب مصر بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

في المقابل، تلقى منتخب بوروندي خسارته الثانية في البطولة، بعدما استهل مشواره بالهزيمة أمام مصر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى، ثم عاد وحقق فوزًا على المغرب بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام نيجيريا بثلاثة أشواط نظيفة.

وتتواصل منافسات البطولة وسط صراع قوي بين المنتخبات المشاركة لحجز المراكز المتقدمة والتأهل إلى الأدوار التالية، في ظل المستوى الفني المتميز الذي تشهده البطولة.