على غرار مضيق ملقا.. مقترح عُماني بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بهرمز

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة أن سلطنة عُمان قدمت مقترحا بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.

ويتضمن المُقترح آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى.

وأوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً (اختياريًا)."

وفي وقت سابق ؛ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في طهران إسماعيل بقائي: "في نهاية الأسبوع الماضي جرت في طهران عدة جولات من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزراء الخارجية".

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن المناقشات شملت تبادل وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات العملية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الواقعتين على سواحل المضيق.

وواصل "تم تحقيق تقدم والمشاورات مستمرة بعد مغادرة الوفد العماني طهران مساء السبت.