إيران: انفجار لغم بحري يصيب ناقلة نفط في مضيق هرمز

أفادت و سائل إعلام إيرانية، تعرض ناقلة نفط عابرة لمضيق هرمز لانفجار لغم بحري في منطقة نتيفا، و قال الإيرانيون إن السفينة "انحرفت عن المسار الذي حددته لها إيران".

وفي وقت سابق، أعلنت إيران أنها أوقفت هجماتها العسكرية عقب توقف الضربات الأمريكية خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن تحركاتها كانت تندرج في إطار "الرد على الهجمات"، مع التحذير من أن استئناف العمليات الأمريكية قد يدفع نحو تصعيد أوسع في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري الإيراني، أمير أكرمينيه، إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، مضيفًا أن طهران أوقفت بدورها عملياتها الانتقامية لأن استراتيجيتها كانت تقوم على الرد بالمثل.



وانتقد المسؤول الإيراني السياسة الأمريكية، معتبرًا أنها تفتقر إلى رؤية واضحة، مشيرًا إلى وجود تناقض بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحركات القيادة المركزية الأمريكية، على حد وصفه. كما حذر من أن استمرار الضربات الأمريكية قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة.