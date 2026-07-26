خبير طاقة: اكتشافات البحر المتوسط خطوة استراتيجية لتقليل فاتورة استيراد الغاز وتعزيز أمن الطاقة

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة في البحر المتوسط تمثل خطوة استراتيجية لدعم أمن الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تستهدف حفر 101 بئر خلال عام 2026، في إطار خطة مكثفة لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن منطقة غرب البحر المتوسط أصبحت تمثل نظامًا جيولوجيًا واعدًا، لافتًا إلى أن الاكتشافات الجديدة تمهد لتعزيز احتياطيات الغاز والنفط، رغم أن تطوير الآبار البحرية العميقة يحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات زمنية أطول للربط والإنتاج.

وأضاف أن مصر تنتج حاليًا نحو 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بينما يرتفع الاستهلاك خلال الصيف إلى ما بين 6.5 و6.7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، ما يفرض استيراد كميات إضافية بتكلفة تصل إلى مليار دولار شهريًا، مؤكدًا أن الاكتشافات الجديدة ستسهم تدريجيًا في خفض هذه الفاتورة.