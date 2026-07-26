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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الأيام الماضية

وزير البترول في شركة جاسكو
وزير البترول في شركة جاسكو
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الوزارة في تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بما يؤمن استقرار إمدادات الوقود لجميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بحضور المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس محمد مرزوق، رئيس شركة «جاسكو»، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

واطلع الوزير على مؤشرات تشغيل الشبكة القومية، وموقف إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء والتي شهدت أقصي معدل للاستهلاك خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

وأكد الوزير أن نجاح منظومة الغاز الطبيعي في استيعاب هذه الأحمال القياسية يعكس كفاءة البنية التحتية للغاز الطبيعي، ومرونة منظومة التشغيل، وفاعلية الخطة الاستباقية التي أعدتها الوزارة لفصل الصيف، والتي شملت تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، وتأمين إمدادات إضافية عبر سفن التغييز، والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  لضمان استدامة الإمدادات.

واطمئن الوزير خلال تواجده بمركز التحكم علي الاستعداد الكامل لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف والبدائل الموضوعة لمواجهة أي متغيرات مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامجها لرفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بكفاءة واستدامة، ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة خلال الشهر المقبل

وفي ختام الزيارة، وجه الوزير الشكر لفرق العمل في «إيجاس» و«جاسكو»، مشيدًا بما بذلوه من جهود على مدار الساعة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وضمان استمرارية إمدادات الوقود بكفاءة وموثوقية في أصعب ظروف التشغيل.

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