قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية
بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل
تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل
البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
وزيرا خارجية مصر وتونس يشددان على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون
مذكرة التوقيف تحاصر نتنياهو.. وطائرة "جناح صهيون" تستهلك الملايين رغم محدودية استخدامها
ماليزيا تلغي رحلات جوية لـ الصين وهونج كونج بسبب إعصار نول
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل

مخاطر منصات التواصل
مخاطر منصات التواصل
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف، أن استمرار غياب استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الهوية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنصات الرقمية من تدفق غير مسبوق للمحتوى العابر للحدود، والذي يستهدف التأثير على القيم والثوابت الوطنية وإعادة تشكيل وعي الأجيال الجديدة بعيدًا عن التاريخ والثقافة المصرية الأصيلة.


وقال “الصالحي” فى تصريحات له : إن معركة الحفاظ على الهوية الوطنية لم تعد تدار فقط عبر المؤسسات التعليمية والثقافية، بل أصبحت تدور يوميًا على شاشات الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن ملايين الشباب يتعرضون لساعات طويلة من المحتوى الذي قد يحمل رسائل سلبية أو أنماطًا ثقافية لا تتوافق مع خصوصية المجتمع المصري مؤكداً أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في ملف التحول الرقمي، إلا أن الأمر بات يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على حماية الأمن الثقافي والفكري، مؤكدًا أن الهوية المصرية تمثل أحد أهم عناصر القوة الناعمة للدولة، وأن الحفاظ عليها يعد استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الوطن.

وضع رؤية واضحة للتعامل مع تحديات الفضاء الرقمي


وطالب عضو مجلس النواب بإطلاق حوار وطني تشارك فيه المؤسسات المعنية والخبراء وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني، لوضع رؤية واضحة للتعامل مع تحديات الفضاء الرقمي، مشددًا على أن مواجهة هذه القضية لا تكون بالمنع أو التضييق، وإنما بتقديم محتوى وطني جاذب وقادر على المنافسة.
وطرح الدكتور محمد الصالحي 5 اقتراحات غير تقليدية لحسم هذا الملف وهى :


1. إنشاء “المؤشر الوطني للهوية الرقمية”، لقياس مدى تأثير المحتوى الإلكتروني على قيم وسلوكيات الشباب وإصدار تقارير دورية لصناع القرار.
2. إطلاق صندوق وطني لدعم صناع المحتوى المصري الهادف، وتقديم حوافز مالية وإنتاجية للمشروعات الرقمية التي تروج للثقافة المصرية.
3. إدراج مادة “المواطنة الرقمية والهوية الوطنية” ضمن المناهج الدراسية لتعزيز الوعي بكيفية التعامل مع المحتوى الإلكتروني.
4. تنظيم “أولمبياد سنوي للمحتوى المصري”، لاختيار أفضل الأعمال الرقمية التي تعبر عن الحضارة والتراث المصري وتكريم أصحابها على مستوى الجمهورية.
5. إنشاء منصة إلكترونية وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الاتجاهات الرقمية وتحليل المخاطر المرتبطة بالهوية المصرية بصورة استباقية.
وأكد الدكتور محمد الصالحي على أن مصر التي استطاعت عبر آلاف السنين الحفاظ على حضارتها وهويتها قادرة اليوم على الانتصار في معركة الوعي، إذا ما توافرت الإرادة والرؤية والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة، مشددًا على أن حماية الهوية المصرية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها تحديات العصر الرقمي

الهوية المصرية الدكتور محمد الصالحي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

البحوث الإسلاميَّة ينظِّم ملتقيات شبهات وردود للرد على المطاعن المثارة حول الإسلام

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي، والالتزام بالمسؤولية

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي

بالصور

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد