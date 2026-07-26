بعد انتشار التوصيات على السوشيال ميديا.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم فيروس الورم الحليمي للأطفال من سن 9 سنوات

أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اهتمام أولياء الأمور بعد الحديث عن تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للأطفال بدءًا من سن 9 سنوات، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل عن سبب إعطائه في هذا العمر ومدى أهميته.



ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، يمكن بدء التطعيم من سن 9 سنوات، بينما يُوصى به روتينيًا في عمر 11 إلى 12 عامًا، لأنه يمنح أفضل استجابة مناعية قبل التعرض للفيروس مستقبلًا.



ويحمي اللقاح من الأنواع الأكثر خطورة من فيروس HPV، والتي ترتبط بالإصابة بسرطان عنق الرحم، إضافة إلى بعض سرطانات الفم والحلق والشرج والأعضاء التناسلية، كما يقي من الثآليل التناسلية.





ويعطى اللقاح للبنات والأولاد، ويحتاج الأطفال الذين يبدأون التطعيم بين 9 و14 عامًا إلى جرعتين يفصل بينهما من 6 إلى 12 شهرًا، بينما يحتاج من يبدأ بعد سن 15 عامًا أو من يعانون ضعفًا في المناعة إلى ثلاث جرعات.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الفئة الأساسية المستهدفة بالتطعيم هي الأطفال، خاصة الفتيات من 9 إلى 14 عامًا، قبل أي تعرض محتمل للفيروس، مشيرة إلى أن اللقاح يتمتع بسجل أمان مرتفع بعد استخدامه على نطاق واسع حول العالم

المصدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

