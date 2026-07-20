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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من عمر 9 سنوات .. نوع تطعيم للأطفال درع وقاية مبكر من السرطان

الورم الحليمي
الورم الحليمي
ريهام قدري

يعد تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أحد أهم اللقاحات الوقائية التي توصي بها الهيئات الصحية العالمية، إذ يساهم في حماية الأطفال والمراهقين من العدوى بالفيروس الذي يرتبط بالإصابة بعدة أنواع من السرطان في مراحل لاحقة من العمر، إلى جانب الوقاية من الثآليل التناسلية.

وتوصي الجهات الصحية بإعطاء اللقاح للفتيات والفتيان بدءًا من عمر 9 سنوات، مع اعتبار الفترة بين 9 و14 عامًا الأفضل للحصول على أقصى استجابة مناعية. ويحتاج الأطفال في هذه الفئة العمرية عادةً إلى جرعتين، بينما يحتاج من يبدأ التطعيم بعد سن 15 عامًا إلى ثلاث جرعات.

ويستهدف اللقاح الوقاية من السلالات الأكثر خطورة من فيروس الورم الحليمي البشري، والتي قد تسبب سرطان عنق الرحم لدى النساء، بالإضافة إلى بعض أنواع سرطانات الفم والحلق والشرج والأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء.

وأكدت الدراسات أن اللقاح يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان، وقد أُعطي لمئات الملايين حول العالم، فيما تقتصر آثاره الجانبية في الغالب على ألم أو احمرار مكان الحقن، أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، أو شعور بالإرهاق لفترة قصيرة.

ويؤكد الأطباء أن التطعيم لا يعالج العدوى الموجودة بالفعل، وإنما يعمل كوسيلة وقائية قبل التعرض للفيروس، لذلك يُنصح بالحصول عليه في السن الموصى به لضمان أفضل حماية مستقبلية.

الورم الحليمي البشري الوقاية من الثآليل التناسلية فيروس الورم الحليمي البشري

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