مش للستات بس.. فيروس الورم الحليمي يهدد الرجال بالسرطان: إليك الأعراض

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن فيروس الورم الحليمي البشري يصيب النساء فقط ولكنه فى الحقيقة يصيب الرجال بل ويسبب مضاعفات خطيرة لهم.

ووفقا لموقع “ everydayhealth ”عادةً، لا تظهر أعراض كثيرة على الرجال المصابين بفيروس الورم الحليمي البشري، ولكن عند ظهور الأعراض فإنها تعتمد على سلالة الفيروس وموقع الإصابة ومن الأعراض المحتملة ما يلي:

أعراض الورم الحليمي عن الرجال

الثآليل: نموات صغيرة وغير مؤلمة ومسطحة أو تشبه القرنبيط على القضيب أو الشرج أو الفخذ (عادة ما يكون سببها فيروس الورم الحليمي البشري منخفض الخطورة).

أعراض الحلق: بحة في الصوت، صعوبة في التنفس، أو انسداد مجرى الهواء بسبب نمو يشبه الثآليل (يرى في الورم الحليمي التنفسي المتكرر).

علامات السرطان: قد يُسبب فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة سرطان القضيب أو الشرج وقد يظهر سرطان القضيب على شكل أورام حمراء أو مؤلمة أما سرطان الشرج فقد يُسبب كتلًا، أو نزيفًا، أو إفرازات، أو ألمًا، أو حكة، أو تغيرات في الأمعاء وغالبًا ما يظهر السرطان المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري في قاعدة اللسان أو اللوزتين على شكل كتلة في الرقبة أو التهاب في الحلق وقد يُسبب أيضًا صعوبة في البلع، أو ألمًا في الحلق، أو ألمًا في الأذن.



قد تظهر هذه الأعراض أيضًا في حالات أخرى وبينما لا يوجد فحص معياري لفيروس الورم الحليمي البشري لدى الرجال، قد يُنصح بإجراء فحص محدد، مثل مسحة عنق الرحم الشرجية، لمن يمارسون الجنس مع الرجال أو مرضى فيروس نقص المناعة البشرية، لذا من الأفضل استشارة الطبيب الذي قد ينصحك بإجراء فحص فيروس الورم الحليمي البشري للرجال، ومن ثمّ إدارة حالتك بناءً على النتائج .

السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي



ترتبط العديد من أنواع السرطان لدى الرجال بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، وخاصة النوعين 16 و18.

يُعدّ فيروس الورم الحليمي البشري سببًا رئيسيًا لبعض سرطانات الحلق، لا سيما تلك التي تصيب البلعوم الفموي (مثل قاعدة اللسان واللوزتين)، والتي غالبًا ما تُشاهد لدى الرجال الذين يمارسون الجنس الفموي كما أنه يُسبب ما بين 40 و50% من سرطانات القضيب، ونحو 90% من سرطانات الشرج، خاصةً لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين أو لدى الرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و تبدأ هذه السرطانات كأورام صغيرة ما قبل سرطانية، ثم تتطور لتصبح سرطانية .