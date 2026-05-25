خبير مصرفي : ازدحام السحب النقدي وراء أعطال ماكينات الـATM قبل الأعياد

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تزايد الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الأعياد يؤدي إلى ارتفاع الأعطال ونقص السيولة النقدية، نتيجة الإقبال الكبير على السحب في وقت قصير.

وقال أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هذا الضغط ينعكس في نفاد النقد داخل الماكينات وتعطل الخدمة عن تلبية احتياجات العملاء، رغم الانتشار الواسع لشبكة الـATM في مصر التي تتجاوز 26 ألف ماكينة.

وأضاف أن بعض الأعطال تتفاقم أيضًا بسبب ضعف الصيانة الدورية في عدد من الماكينات، ما يزيد من حدة المشكلة خلال المواسم والمناسبات.