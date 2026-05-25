أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة، حيث أنه من الأكلات الرئيسية المقدمة على السفرة فى عيد الأضحى.

ونقدم لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج “على قد الإيد”، المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”.



مقادير الرقاق باللحمة المفرومة

رقاق

لحمة مفرومة

بصل

فلفل رومي

سمنه

مرقة لحمة

قرفة

زنجبيل بودرة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة دبس رمان

ملح فلفل أسود

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

سيَّحي السمنة وقلبي السكرفيها ثم أضيفي البصل والملح والفلفل الأسود واستمري في التقليب حتى يذبل البصل وأضيفي الفلفل الرومي.

أضيفي اللحمة المفرومة ودبس الرمان والقرفة والزنجبيل واتركيها جانبا

بللي الرقاق بالمرقة وادهنيها بالسمنة ثم رصي طبقة منه في صينية مدهونة سمنة ثم ضعي خليط اللحمة ثم ضعي طبقة اخرى من الرقاق المبلل بالمرقة والمدهون بالسمنة ثم ادخلى الصينية فى الفرن حتى تمام النضج.