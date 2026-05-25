ماذا قال دي لا فوينتي بعد استبعاد لاعبي ريال مدريد من قائمة "لا روخا"؟

كشفت قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم 2026 عن مفاجأة مدوية بغياب لاعبي ريال مدريد تماماً عن الأسماء التي استدعيت للمشاركة في المونديال، وذلك عقب استبعاد كارفاخال والمدافع الشاب دين هاوسن.

وقلل المدير الفني لمنتخب إسبانيا “دي لا فوينتي”، من أهمية غياب لاعبي ريال مدريد وفضل التركيز على اللاعبين المختارين في التشكيلة.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "أنا المدرب ولا ألتفت إلى الأندية التي يأتي منها اللاعبون، إنهم لاعبون في المنتخب الوطني، ولا أنظر إلى ناد دون آخر، ليس لدي نفس الانحياز المحلي الذي قد يكون لدى المشجع، كل ما أريده هو أن يشعر هؤلاء اللاعبون بالفخر لتمثيل المنتخب الوطني".

وكانت القائمة التي مثلت إسبانيا في كأس العالم 2022، قد شهدت استدعاء مدرب المنتخب الإسباني وقتها “لويس إنريكي” للاعبين فقط، هما “ماركو ألونسو” و"داني كارفاخال"، فيما استدعى دي لا فوينتي ذاته 3 لاعبين من ريال مدريد لقائمة إسبانيا التي شاركت في يورو 2024 وتوجت باللقب آنذاك، وهم “كارفاخال” و"ناتشو" و"خوسيلو".