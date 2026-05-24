حمزة عبدالكريم يعلق على خسارة برشلونة برباعية أمام ريال مدريد

علق حمزة عبدالكريم نجم فريق برشلونة للشباب على خسارة فريقه نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف

وكتب عبد الكريم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قاتلنا بكل قوة، لكن اليوم لم يكن يومنا، لا أعذار، فقط شعور بالإحباط ونتيجة صعبة علينا جميعًا، لكننا سنتعلم، وسننهض، وسنعود أقوى، شكرًا لكم جميعًا على دعمكم الرائع».

وخسر برشلونة تحت 19 عامًا أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-1، في نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب.

وشهدت المباراة اعتماد مدرب برشلونة للشباب، بول بلانيس، على حمزة عبد الكريم ضمن التشكيل الأساسي، ليواصل اللاعب المصري ظهوره المستمر مع "البلوغرانا".

وقدم حمزة مباراة جيدة، وكاد أن يسجل هدفًا بعدما سدد كرة رأسية مرت فوق العارضة بقليل.

كما شهد اللقاء خروج اللاعب المصري في الدقيقة 64، بعدما قرر الجهاز الفني الدفع بجيستاو بدلًا منه.

وأثار حمزة عبد الكريم الجدل عقب نهاية المباراة، بعدما خلع الميدالية الفضية فور تسلمه لها خلال مراسم تتويج لاعبي برشلونة بالمركز الثاني، عقب الهزيمة الثقيلة أمام ريال مدريد.

وكان حمزة قد قاد شباب برشلونة للتأهل إلى النهائي، بعدما سجل هدفًا في الفوز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

تشكيل برشلونة

أعلن بول بلانيس، مدرب فريق شباب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في نهائي كأس الأبطال.

وشهد تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد تواجد المحترف المصري حمزة عبدالكريم أساسيًا لقيادة هجوم البارسا.

وتواجد حمزة عبدالكريم مع برشلونة معارًا من الأهلي، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء للنادي الكتالوني.

وشهد الموسم الجاري تألقًا كبيرًا لـ حمزة عبدالكريم مع البارسا، وقاد فريقه للتأهل لنهائي كأس الأبطال، بعد الفوز على لاس بالماس، وتسجيله هدفًا.