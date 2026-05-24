قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية
تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبدالكريم يعلق على خسارة برشلونة برباعية أمام ريال مدريد

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
منار نور

علق حمزة عبدالكريم نجم فريق برشلونة للشباب على خسارة فريقه نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف 

وكتب عبد الكريم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قاتلنا بكل قوة، لكن اليوم لم يكن يومنا، لا أعذار، فقط شعور بالإحباط ونتيجة صعبة علينا جميعًا، لكننا سنتعلم، وسننهض، وسنعود أقوى، شكرًا لكم جميعًا على دعمكم الرائع».

وخسر برشلونة تحت 19 عامًا أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-1، في نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب.
وشهدت المباراة اعتماد مدرب برشلونة للشباب، بول بلانيس، على حمزة عبد الكريم ضمن التشكيل الأساسي، ليواصل اللاعب المصري ظهوره المستمر مع "البلوغرانا".

وقدم حمزة مباراة جيدة، وكاد أن يسجل هدفًا بعدما سدد كرة رأسية مرت فوق العارضة بقليل.

كما شهد اللقاء خروج اللاعب المصري في الدقيقة 64، بعدما قرر الجهاز الفني الدفع بجيستاو بدلًا منه.

وأثار حمزة عبد الكريم الجدل عقب نهاية المباراة، بعدما خلع الميدالية الفضية فور تسلمه لها خلال مراسم تتويج لاعبي برشلونة بالمركز الثاني، عقب الهزيمة الثقيلة أمام ريال مدريد.

وكان حمزة قد قاد شباب برشلونة للتأهل إلى النهائي، بعدما سجل هدفًا في الفوز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

تشكيل برشلونة

أعلن بول بلانيس، مدرب فريق شباب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في نهائي كأس الأبطال.

وشهد تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد تواجد المحترف المصري حمزة عبدالكريم أساسيًا لقيادة هجوم البارسا.

وتواجد حمزة عبدالكريم مع برشلونة معارًا من الأهلي، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء للنادي الكتالوني.

وشهد الموسم الجاري تألقًا كبيرًا لـ حمزة عبدالكريم مع البارسا، وقاد فريقه للتأهل لنهائي كأس الأبطال، بعد الفوز على لاس بالماس، وتسجيله هدفًا.

حمرة عبد الكريم برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد