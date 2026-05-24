بمشاركة حمزة عبد الكريم..شباب ريال مدريد يحقق لقب كأس الأبطال بالفوز على برشلونة برباعية

حقق شباب ريال مدريد لقب بطولة كأس الأبطال بعد الفوز على فريق شباب برشلونة بنتيجة 4-1، في نهائي كأس الأبطال.

وافتتح بيدرو فيلار التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 25 من انطلاق المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه يو مارتينيز لاعب برشلونة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 48.

وتمكن كارلوس دييز لاعب ريال مدريد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل أليكسيس سيريا الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 63، بعد تسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وغادر حمزة عبد الكريم أرض الملعب كبديل في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وعاد أليكسيس سيريا لاعب ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68، وسجل فاليرو الهدف الرابع في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

تشكيل برشلونة

أعلن بول بلانيس، مدرب فريق شباب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في نهائي كأس الأبطال.

وشهد تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد تواجد المحترف المصري حمزة عبدالكريم أساسيًا لقيادة هجوم البارسا.

وتواجد حمزة عبدالكريم مع برشلونة معارًا من الأهلي، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء للنادي الكتالوني.

وشهد الموسم الجاري تألقًا كبيرًا لـ حمزة عبدالكريم مع البارسا، وقاد فريقه للتأهل لنهائي كأس الأبطال، بعد الفوز على لاس بالماس، وتسجيله هدفًا.