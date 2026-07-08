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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ في موقع الحادث.. 8 سيارات إطفاء و6 إسعاف تسيطر على حريق برج معهد الاتصالات بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، من موقع الحادث جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي اندلع ببرج معهد الاتصالات الكائن بشارع أسيوط، التابع لنطاق حي شرق سوهاج.

وفور الإبلاغ عن الحادث، انتقل المحافظ إلى الميدان للإشراف المباشر على عمليات الإطفاء فيما دفعت الحماية المدنية بسوهاج بـ8 سيارات إطفاء مجهزة للتعامل السريع مع النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، بالتوازي مع دفع هيئة الإسعاف بـ 6 سيارات لتأمين الموقع وتقديم الرعاية الطبية الفورية في حالة وجود إصابات.

محافظة سوهاج

ووجه المحافظ بالتنسيق العاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود الإطفاء بعدد من سيارات المياه الإضافية. كما تواجدت فرق الشبكات الفنية التابعة للشركة في موقع الحادث لضمان انتظام ضغوط المياه بكافة حنفيات الحريق المحيطة بالمنطقة، مع استمرار المتابعة الميدانية اللحظية لحين الانتهاء من عمليات التبريد تماماً.

وكإجراء احترازي عاجل لتأمين الأرواح والممتلكات، وجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لفصل خطوط الكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي عن المنطقة المحيطة بموقع الحريق فوراً، وذلك لضمان سلامة المواطنين وتسهيل مهمة رجال الإطفاء في التعامل مع النيران دون مخاطر إضافية.

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