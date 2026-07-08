البنت ماتت .. القبض على شاب صدم طالبة بسيارته في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تأكيد صاحبة الحساب على “قيام قائد سيارة بالسير بسرعة عالية وإصطدامه بفتاة؛ حال عبورها أحد الطرق في مدينة الشروق بالقاهرة، مما أدى لوفاتها، ولواذه بالفرار”.

وبالفحص؛ تبين أنه تبلغ لإدارة شرطة النجدة بالقاهرة بتاريخ 7 يوليو الجاري، باصطدام سيارة ملاكي بإحدى الفتيات (مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) حال عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق؛ مما أسفر عن وفاتها، ولواذ قائد السيارة بالهرب.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) حال تواجده بنطاق محافظة مطروح، وضُبط بحوزته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته؛ أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وهروبه؛ خشية تعرضه للمساءلة.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.