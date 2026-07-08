انطلاق فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة السبت المقبل

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 11 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات عرض أربعة أفلام قصيرة، هي الفيلم الروائي القصير «لا عزاء للسيدات» إخراج محمود زين، والفيلم التسجيلي القصير «مش ببلاش» إخراج جنى أحمد، والفيلم التسجيلي القصير «روح» إخراج يمنى صالح، والفيلم التسجيلي القصير «مركب واحدة» إخراج محمد ناجي.



وعقب انتهاء العروض، تقام ندوة لمناقشة الأفلام مع صُنّاعها والجمهور، يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، في إطار حرص النادي على إتاحة مساحة للحوار حول التجارب السينمائية المستقلة وتبادل الرؤى بين المبدعين والجمهور.



يُذكر أن نادي السينما المستقلة يشرف عليه الناقد السينمائي أحمد عسر، ويُقام شهريًا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ضمن أنشطة المركز القومي للسينما الهادفة إلى دعم صُنّاع الأفلام المستقلة وإبراز التجارب السينمائية الشابة، وإثراء الحركة السينمائية والثقافية في مصر.