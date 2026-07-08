قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد إيراني جديد: إغلاق مضيق هرمز بعد أي هجوم أمريكي مقبل
التلفزيون الإيراني: مقتل 8 جنود من الجيش في هجمات أمريكية على مناطق بجنوب البلاد
حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة
الذهب يسقط من جديد.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
من غزل الفيوم إلى كل المحافظات.. خطة حكومية لتشغيل مستفيدات "تكافل وكرامة" بمصانع الملابس
كريستال بالاس يمدد تعاقده مع الياباني كامادا
محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق عقار الاتصالات.. النيران تمتد لـ3 طوابق والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق|صور
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع
كلاتنبيرغ: هدف زيكو صحيح.. وكل قرارات المباراة كانت في صالح الأرجنتين
الأرصاد تحذر من طقس الخميس: رطوبة خانقة ترفع الحرارة 4 درجات
كتل هوائية شمالية ورطوبة تصل لـ95 %.. تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة
شمال سيناء والبحر الأحمر في الصدارة.. تفاصيل خطة الحكومة لطرح مناطق سياحية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة السبت المقبل

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما
محمد نبيل

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 11 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
 

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات عرض أربعة أفلام قصيرة، هي الفيلم الروائي القصير «لا عزاء للسيدات» إخراج محمود زين، والفيلم التسجيلي القصير «مش ببلاش» إخراج جنى أحمد، والفيلم التسجيلي القصير «روح» إخراج يمنى صالح، والفيلم التسجيلي القصير «مركب واحدة» إخراج محمد ناجي.
 

وعقب انتهاء العروض، تقام ندوة لمناقشة الأفلام مع صُنّاعها والجمهور، يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، في إطار حرص النادي على إتاحة مساحة للحوار حول التجارب السينمائية المستقلة وتبادل الرؤى بين المبدعين والجمهور.
 

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يشرف عليه الناقد السينمائي أحمد عسر، ويُقام شهريًا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ضمن أنشطة المركز القومي للسينما الهادفة إلى دعم صُنّاع الأفلام المستقلة وإبراز التجارب السينمائية الشابة، وإثراء الحركة السينمائية والثقافية في مصر.

القومي للسينما المركز القومي للسينما نادي السينما المستقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

ترشيحاتنا

الصحة الحيوانية

"الصحة الحيوانية" ينظم برنامجاً تدريبياً حول مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع "الفاو"

صورة ارشيفية

الوطنية للصحافة: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا غداً

وزارة الزراعة

الزراعة.. برنامج مكثف لمسؤولي كارت الفلاح لتذليل العقبات ودعم المزارعين

بالصور

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد