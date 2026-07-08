الري تضرب بيد من حديد.. الاستجابة لشكوى مواطنين تضبط مخالفات صرف صحي بترعة في الدقهلية

تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذاً للمنشور الوزاري رقم ١ لسنه ٢٠٢٦ بالمعاينة الفورية لموقع الشكوى على ترعة (جنابية الكردي) البر الأيمن - ناحية قرية (عزبة الوصيف) - مركز منية النصر - محافظة الدقهلية إدارة ري شرق الدقهلية، وتبين أثناء المعاينة قيام عدد من المواطنين بصرف مياه الصرف الصحي الخاص بمنازلهم عن طريق ماسورة في ترعة (جنابية الكردي كيلو 0.300) في مخالفة صريحة للقانون.

وقامت الوزارة بالاستجابة الفورية لما رصده عدد من المواطنين الشرفاء والحريصين على حماية المجاري المائية من أي تلوث.

تحرير محاضر بالمخالفة

وعلى الفور اتخذت هندسة ري غرب المنزلة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين (ملاك المنازل)، وتم تحرير محاضر بالمخالفة أرقام (11،10،9،8،7،6،5،4،3) لسنة 2026.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تقديرها لدور المواطنين الواعين في الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، كما تؤكد استمرارها في التصدي بكل حزم لأي تعديات أو مخالفات تمس المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.