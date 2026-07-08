وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية.

يهدف البروتوكول إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال داخل بيئات العمل، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

مج الخدمات الصحية مع برامج التمكين الاقتصادي

ويأتي ذلك من خلال دمج الخدمات الصحية مع برامج التمكين الاقتصادي لتحسين جودة الحياة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقبل مراسم التوقيع، عقد الوزيران اجتماعًا لمناقشة آليات التنفيذ واستعراض النماذج الناجحة السابقة، واتفقا على وضع خطة متكاملة للتوسع في المشروع بمختلف المحافظات لتعظيم الاستفادة من مخرجاته.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة ستتولى توفير كامل خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشورة الأسرية للعاملين بالمصانع، إلى جانب برامج التوعية والتدريب والقوافل الطبية والعيادات المتنقلة، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للشراكة، مشيرة إلى تجربة وزارة التضامن الناجحة في تدريب وتشغيل ألفي سيدة من مستفيدات “تكافل وكرامة”، وتطوير مجمع صناعي متخصص لتصدير الملابس الجاهزة بمساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم المغلق سابقا، مع إنشاء حضانة متكاملة لأبناء العاملات.

وأكد الدكتور محمد عبدالسلام التزام الغرفة بتنفيذ محاور البروتوكول من خلال تدريب وتشغيل الفتيات، وتجهيز وحدات إنتاجية ومقار للمشورة الأسرية، وإنشاء حضانات داخل المصانع وفق المعايير المعتمدة، بالإضافة إلى المشاركة في حملات التوعية.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجهات الثلاث لتنفيذ برامج مشتركة في مجالات الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي ورعاية الطفولة داخل بيئة العمل، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز الاستقرار الأسري.