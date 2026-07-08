وزير الحرب الأمريكي: سنوجه ضربة لإيران إذا أصدر الرئيس ترامب أوامره

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيسيث أن القوات المسلحة الأمريكية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي توجيهات يصدرها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الجيش يمتلك الجاهزية الكاملة للتحرك فور صدور أوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة "ستوجه ضربة إلى إيران إذا أصدر الرئيس ترامب هذا الأمر"، في إشارة إلى جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي تطورات عسكرية محتملة في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد على أمن المنطقة والملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن أي قرار باستخدام القوة العسكرية يخضع لتقييمات سياسية وأمنية دقيقة، وأن القوات الأمريكية تحافظ على مستوى عالٍ من الجاهزية لتنفيذ المهام التي يكلفها بها الرئيس، وفقاً للمتطلبات الأمنية والاستراتيجية.

