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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يستبعد فيفا حكم مباراة مصر والأرجنتين من إدارة مباريات أخرى بالمونديال؟

حكم مباراة مصر والأرجنتين
حكم مباراة مصر والأرجنتين
حمزة شعيب

تبدو فرص الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه في “استمرار” إدارة مباريات كأس العالم 2026، أكبر من “احتمالات استبعاده”، رغم اعتراض الاتحاد المصري لكرة القدم على أدائه خلال مواجهة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ 16.

وكان الاتحاد المصري قد طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاد ليتكسييه وطاقمه التحكيمي، بما في ذلك حكام تقنية الفيديو، بعد المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2 عقب وقت إضافي، معتبرًا أن قرارات التحكيم أثرت في نتيجة اللقاء وأسهمت في خروج المنتخب من البطولة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن طلب الاتحاد المصري لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ تبقى صلاحية تعيين أو استبعاد الحكام من اختصاص لجنة الحكام في فيفا، التي تعتمد في قراراتها على التقييم الفني لأداء الحكم خلال المباريات.

ومن المنتظر أن تخضع إدارة ليتكسييه للمباراة إلى مراجعة دقيقة من اللجنة المختصة؛ عبر دراسة التقارير الفنية والحالات التحكيمية المثيرة للجدل، قبل حسم موقفه من إدارة المباريات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الحكم الفرنسي يبقى السيناريو الأقرب، في ظل عدم وجود مؤشرات على ارتكابه أخطاء تستوجب استبعاده من البطولة، بينما قد يرتبط مستقبله بعامل آخر يتمثل في مسيرة المنتخب الفرنسي، إذ تقل عادة فرص حكام الدولة التي يصل منتخبها إلى الأدوار المتقدمة، تجنبًا لأي تضارب محتمل في المصالح.

واستشهد التقرير، بسوابق مشابهة في بطولات كأس العالم، مؤكدًا أن احتجاجات الاتحادات الوطنية على أداء الحكام لم تؤد سابقًا إلى استبعاد أي حكم بشكل مباشر؛ وهو ما يعزز احتمالات استمرار ليتكسييه في البطولة، إذا حصل على تقييم فني إيجابي من لجنة الحكام.

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