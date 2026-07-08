تامر أمين: الفيفا كرهتنا في ميسي وهوا محتاج حد يجامله ده واخد كل حاجة في العالم

علق الإعلامي تامر أمين، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16 .

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الفيفا كرهتنا في ميسي وهو ميسي محتاج حد يجامله ده واخد كل حاجة في العالم وخد كاس العالم قبل كده وقفل اللعبة ".



وتابع تامر أمين :" مش معقول الفيفا لسه بتجامل وبطبطب على ميسي وإنفانتينو كان في حالة قلق شديد عندما أحرز منتخب مصر الهدف الثاني في شباك الأرجنتين ".



ولفت تامر امين :" المفروض إنفانتينو يكون محايد ونزيه ويتعامل مع كل المنتخبات سواسية ".

واكمل تامر امين :" انا محبش أبقى كسبان وانا سارق مجهود غيري "، مضيفا:" أنا اتغلبت امبارح لكن في عيون كل العالم منتخب مصر البطل والمنتصر والمستحق للتأهل ".