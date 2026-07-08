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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شردي: منتخب مصر علم على قفا الفيفا والأرجنتين والعالم كله كان شاهد على ذلك

منتخب مصر
منتخب مصر
هاني حسين

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على وداع منتخب مصر للمونديال بعد الخسارة من منتخب الأرجنتين في دور الـ16.


وقال محمد مصطفى شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  هو انتوا فاكرين إنه فيه إنسانية ولعب نظيف بجد في كرة القدم ".

وتابع محمد شردي:"  منتخب مصر علم على قفا الفيفا والأرجنتين والعالم كله كان شاهد على ذلك ، ولعب مباراة ستظل مرجعية للتعرف على مدى سوء تنفيذ مخطط فوز جانب على أخر ".


واكمل محمد شردي :" عدد أخطاء مصر اقل من عدد أخطاء الأرجنتين ولكن عدد بطاقات الصفراء لمنتخب مصر أكثر من منتخب الأرجنتين ".


ولفت محمد شردي :" حسام حسن خد كارت أصفر امبارح بعد رفع علامة لا للعنصرية وبدل من الاستماع لحسام حسن قام إداله كارت أصفر ".


ولفت محمد شردي :" الفيفا سمحت لترامب إنه يرفع كارت أحمر عن لاعب من منتخب أمريكا عشان يلعب "، مضيفا:"  رفع العلم الفلسطيني أشرف لنا من رفع كأس العالم ".
 

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