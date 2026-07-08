علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على وداع منتخب مصر للمونديال بعد الخسارة من منتخب الأرجنتين في دور الـ16.



وقال محمد مصطفى شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" هو انتوا فاكرين إنه فيه إنسانية ولعب نظيف بجد في كرة القدم ".

وتابع محمد شردي:" منتخب مصر علم على قفا الفيفا والأرجنتين والعالم كله كان شاهد على ذلك ، ولعب مباراة ستظل مرجعية للتعرف على مدى سوء تنفيذ مخطط فوز جانب على أخر ".



واكمل محمد شردي :" عدد أخطاء مصر اقل من عدد أخطاء الأرجنتين ولكن عدد بطاقات الصفراء لمنتخب مصر أكثر من منتخب الأرجنتين ".



ولفت محمد شردي :" حسام حسن خد كارت أصفر امبارح بعد رفع علامة لا للعنصرية وبدل من الاستماع لحسام حسن قام إداله كارت أصفر ".



ولفت محمد شردي :" الفيفا سمحت لترامب إنه يرفع كارت أحمر عن لاعب من منتخب أمريكا عشان يلعب "، مضيفا:" رفع العلم الفلسطيني أشرف لنا من رفع كأس العالم ".

