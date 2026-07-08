طارق يحيى: نجوم كبار حول العالم أكدوا تعرض منتخب مصر لظلم تحكيمي أمام الأرجنتين

علق طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق، على مشوار الفراعنة في كأس العالم والخروج من دور الـ16 بعد الخسارة من الأرجنتين.

وقال طارق يحيى في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مشوار منتخب مصر في كأس العالم محترم ومكنش حد متوقع إن الفراعنة يوصلوا للمرحلة دي ".

وتابع طارق يحيى:" أداء لاعبي منتخب مصر كان يتمتع بروح قتالية عالية طوال مشوار البطولة ومصر أحرجت منتخبات كبيرة كبلجيكا والأرجنتين وأستراليا ".

وأكمل طارق يحيى:" الأرجنتين هي حاملة اللقب وهي التي تعادلت مع مصر ثم حققت الفوز وهناك أمور إيجابية حدثت في بطولة كأس العالم ".

ولفت طارق يحيي :" منتخب مصر كسب احترام العديد من الدول والرياضيين ونجوم كبار حول العالم أكدوا ان منتخب مصر اتظلم طلب واضح في مباراة الأرجنتين "، مضيفأ:" تصريحات حسام حسن عن القضية الفلسطينينة في المونديال أثرت على مباراة مصر والأرجنتين وذلك ظهر في أداء طاقم التحكيم في مباراة الارجنتين ".

