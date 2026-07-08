"الصحة الحيوانية" ينظم برنامجاً تدريبياً حول مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع "الفاو"



نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول "مقاومة مضادات الميكروبات"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وفي إطار أنشطة برنامج "TACLIM" (مواجهة التغير المناخي من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية).



يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز القدرات العلمية والبحثية لمواجهة التحديات الصحية العالمية، تحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وشهدت فعاليات البرنامج التدريبي حضوراً متميزاً؛ حيث افتتحت الأستاذة الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، التدريب باستقبال الدكتور أحمد سعد ممثلاً عن المكتب الإقليمي لمنظمة "الفاو"، وبمشاركة لفيف من الخبراء والباحثين المتخصصين، حيث ألقت محاضرة حول آليات وجهود التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات ودور الباحثين من خلال التشخيص المعملي الدقيق والبحث العلمي المتميز والتدريب المتخصص والتوعية المجتمعية الفعالة.

وأكدت، مدير المعهد، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التدريب، مشيرة إلى أن "مقاومة مضادات الميكروبات تمثل تهديداً متزايداً للصحة العامة والإنتاج الحيواني على حد سواء". وأضافت: "إن تعاوننا المستمر مع منظمة الفاو يعكس التزام المعهد بتبني أحدث المنهجيات العلمية الدولية في التشخيص والرقابة. واضافت ان هذا التدريب يهدف إلى صقل مهارات الباحثين، وتوحيد البروتوكولات المعملية لضمان دقة البيانات، وهو ما يعد ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية والدولية للحد من انتشار هذه الظاهرة."

وتابعت ان هذا البرنامج التدريبي، يعد خطوة نوعية في تفعيل دور المعهد كمركز متعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، في مجال تشخيص ومكافحة الأمراض البكتيرية ومقاومة مضادات الميكروبات في المنطقة الأفريقية.

وركز البرنامج على محاور تقنية هامة شملت: مقدمة حول مقاومة مضادات الميكروبات، و تقنيات أخذ العينات والتحضير المعملي، وتوحيد معايير عزل البكتيريا .و الطرق القياسية لاختبارات الحساسية للمضادات الحيوية، كما استهدف تدريب كوادر متميزة من الباحثين في المعامل الفرعية التابعة للمعهد، حيث بلغ عدد المتدربين ٣٠ باحثاً وباحثة من معملي اسيوط والبحيرة استمرار لجهود المعهد المبذولة لبناء قدرات الباحثين بالمعامل الفرعية للمعهد للعمل باحدث طرق الفحص المعملي القياسية، وتطبيق البروتوكولات الجديدة بكفاءة عالية في كافة فروع المعهد بالمحافظات، مما يعزز من شبكة الرقابة الوطنية على مقاومة الميكروبات.

سلسلة مبادرات علمية

ويأتي هذا التدريب كجزء من سلسلة مبادرات علمية تهدف إلى تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" (One Health)، وضمان سلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية.