وزارة الزراعة: شراكة «مصرية - أمريكية» جديدة لدعم الأمن الحيوي والصحة الحيوانية

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من وكالة خدمات فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك والدولي في مجالات الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.

تأتي هذه الزيارة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار دعم الشراكات الدولية لمكافحة الأمراض الوبائية والعابرة للحدود.

وضم الوفد الأمريكي، والذي استقبلته الدكتورة سماح عيد مدير المعهد، كلاً من الدكتورة أشلي فان باتافيا، الملحق الزراعي للوكالة، والدكتور أحمد حسين السيد، ممثل مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

واستعرضت عيد مع الوفد الأمريكي، خلال جولة تفقدية موسعة، الإمكانات التقنية والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها المعهد، حيث شملت الجولة: معامل الفيرولوجي والمعمل المرجعي للدواجن، المعتمد دولياً من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، حيث اطلع الوفد على إجراءات الأمان الحيوي الصارمة والقدرات التشخيصية المتقدمة للكشف السريع عن الفيروسات المسببة للأمراض الوافدة والمستوطنة.

وتفقد الوفد أيضا المعمل المرجعي الدولي لمرض البروسيلا و"البنك القومي للعترات المصرية المعتمد من منظمتي (WOAH) و(FAO)، وتعرف الحضور على دور المعهد المحوري في عزل وتوصيف وحفظ العترات الميكروبية، كما شملت الزيارة أيضا مركز بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية والتنسيب، حيث اطلع الوفد على أحدث تقنيات التحليل الجيني للمسببات المرضية، وتحديد الأنساب الخاصة بالخيول العربية المصرية الأصيلة.

وشملت الزيارة تفقد الوفد مركز تشخيص أمراض الحيوانات الأليفة، ومركز تجارب الحيوانات، بالإضافة الى مركز التدريب والاستشارات والتعلم المعتمد، حيث تم استعراض البرامج التدريبية المتكاملة التي يقدمها المعهد لرفع كفاءة الباحثين والأطباء البيطريين من مصر، والدول الأفريقية والعربية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، على أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات العلمية والبحثية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المعهد يمتلك كوادر بشرية وبنية تحتية تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً رائداً في مجالات الأمن الحيوي، وأضافت إن التعاون مع وكالة خدمات فحص صحة الحيوان والنبات الأمريكية يعزز من قدراتنا المشتركة في مواجهة التحديات الصحية العالمية، ومكافحة الأمراض العابرة للحدود؛ بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الثروة الحيوانية.

معهد بحوث الصحة الحيوانية

وأشاد أعضاء وفد وزارة الزراعة الأمريكية بالطفرة التكنولوجية والعلمية الكبيرة التي يشهدها معهد بحوث الصحة الحيوانية، والتزامه الصارم بمعايير الجودة العالمية والأمن الحيوي، معربين عن تطلعهم لفتح آفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة؛ بما يدعم منظومة "الصحة الواحدة" (One Health) على المستويين الإقليمي والعالمي.