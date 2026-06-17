قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي
من غزة إلى بروكسل.. شكوى جنائية تطارد قناصا إسرائيليا متهما باستهداف صحفي
أيام قليلة .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط
الشباب والرياضة: مرونة من الأوقاف لحل أزمة 50 ألف متر بنادي الزمالك.. وطرح حلول نهائية خلال أيام
بسبب التلاعب بالمباريات.. اعتقال لاعب كوت ديفوار قبل كأس العالم
الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر مشروع استثماري يحقق الاستدامة المالية للنادي
رئيس الوزراء: هدفنا استعادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الزراعة: شراكة «مصرية - أمريكية» جديدة لدعم الأمن الحيوي والصحة الحيوانية

الصحة الحيوانية
الصحة الحيوانية
شيماء مجدي

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من وكالة خدمات فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك والدولي في مجالات الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.

تأتي هذه الزيارة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار دعم الشراكات الدولية لمكافحة الأمراض الوبائية والعابرة للحدود. 
وضم الوفد الأمريكي، والذي استقبلته الدكتورة سماح عيد مدير المعهد، كلاً من الدكتورة أشلي فان باتافيا، الملحق الزراعي للوكالة، والدكتور أحمد حسين السيد، ممثل مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

واستعرضت عيد مع الوفد الأمريكي، خلال جولة تفقدية موسعة، الإمكانات التقنية والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها المعهد، حيث شملت الجولة: معامل الفيرولوجي والمعمل المرجعي للدواجن، المعتمد دولياً من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، حيث اطلع الوفد على إجراءات الأمان الحيوي الصارمة والقدرات التشخيصية المتقدمة للكشف السريع عن الفيروسات المسببة للأمراض الوافدة والمستوطنة.
وتفقد الوفد أيضا المعمل المرجعي الدولي لمرض البروسيلا و"البنك القومي للعترات المصرية المعتمد من منظمتي (WOAH) و(FAO)، وتعرف الحضور على دور المعهد المحوري في عزل وتوصيف وحفظ العترات الميكروبية، كما شملت الزيارة أيضا مركز بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية والتنسيب، حيث اطلع الوفد على أحدث تقنيات التحليل الجيني للمسببات المرضية، وتحديد الأنساب الخاصة بالخيول العربية المصرية الأصيلة.

وشملت الزيارة تفقد الوفد مركز تشخيص أمراض الحيوانات الأليفة، ومركز تجارب الحيوانات، بالإضافة الى مركز التدريب والاستشارات والتعلم المعتمد، حيث تم استعراض البرامج التدريبية المتكاملة التي يقدمها المعهد لرفع كفاءة الباحثين والأطباء البيطريين من مصر، والدول الأفريقية والعربية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، على أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات العلمية والبحثية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المعهد يمتلك كوادر بشرية وبنية تحتية تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً رائداً في مجالات الأمن الحيوي، وأضافت إن التعاون مع وكالة خدمات فحص صحة الحيوان والنبات الأمريكية يعزز من قدراتنا المشتركة في مواجهة التحديات الصحية العالمية، ومكافحة الأمراض العابرة للحدود؛ بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الثروة الحيوانية.

معهد بحوث الصحة الحيوانية

وأشاد أعضاء وفد وزارة الزراعة الأمريكية بالطفرة التكنولوجية والعلمية الكبيرة التي يشهدها معهد بحوث الصحة الحيوانية، والتزامه الصارم بمعايير الجودة العالمية والأمن الحيوي، معربين عن تطلعهم لفتح آفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة؛ بما يدعم منظومة "الصحة الواحدة" (One Health) على المستويين الإقليمي والعالمي.

بحوث الصحة الحيوانية مركز البحوث الزراعية الصحة الحيوانية الشرق الأوسط السفارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد