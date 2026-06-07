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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد دولي يعكس مكانة مصر في قيادة ملف الصحة الحيوانية عالميا.. تفاصيل

الصحة الحيوانية
الصحة الحيوانية

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان، رسمياً اعتماد "معهد بحوث الصحة الحيوانية"، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركزاً دوليا للتعاون في قارة أفريقيا في مجال التشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية البكتيرية ومقاومة مضادات الميكروبات في الثروة الحيوانية.

وقال وزير الزراعة، إن تلك الخطوة تعد إنجازا علميا دوليا واستراتيجيا جديد يعكس ريادة مصر الإقليمية والدولية في مجال البحث العلمي والطب البيطري والصحة الواحدة، مؤكداً أن هذا الاعتماد يأتي نتاجاً للدعم المستمر الذي توفره الدولة المصرية للمراكز البحثية بهدف تطوير منظومة الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية.

وتوجه الوزير بخالص التهنئة إلى كافة العاملين بالمعهد، والعلماء والباحثين، على هذا الانجاز، مشيرا إلى أن اختيار المعهد يمثل اعترافاً دولياً بمكانة مصر وقدرتها على قيادة الجهود العلمية على المستوى الدولي والاقليمي في القارة السمراء.

ومن ناحيته أشاد  الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بجهود الباحثين بالمعهد، موضحاً أن مركز البحوث الزراعية يزخر بقامات علمية خبيرة قادرة على منافسة كبرى المؤسسات الدولية. وأضاف أن هذا الاعتماد سيتيح للمركز التوسع في تقديم الدعم الفني والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا للأشقاء في الدول الأفريقية.

وقالت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والخبير الدولي لمركز التعاون الدولي بالمنظمة،  ان هذا التتويج والاعتماد الدولي، جاء بموجب القرار رقم 34 الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة تحت عنوان "تعيين مراكز التعاون بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان" في مايو الماضي ، وذلك بعد اجتياز المعهد جميع التقييمات الفنية والمعايير القياسية الدولية التي وضعتها اللجان المتخصصة المعنية بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH.

وأعربت مدير المعهد، عن فخرها بهذا الإنجاز الدولي الكبير، مشيرة الى أنه وفقاً للقرار الجمعية العمومية الصادر عن المنظمة (WOAH) في مايو الماضي، تم اعتماد المعهد رسمياً كمركز للتعاون متخصص في مجال التشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية البكتيرية ومقاومة مضادات الميكروبات في الثروة الحيوانية، في قارة افريقيا" ومقره بمعهد بحوث الصحة الحيوانية.

وأكد عيد أن هذا الانجاز يأتي تتويجا للجهود المبذولة بالمعهد، حيث تم اعداد الملف من خلال فريق عالي المستوى من الخبراء الدوليين الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية حيث تم تداوله مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفع الملف بالمنظمة في ديسمبر الماضي  بصفتها السلطة البيطرية المنوطة بذلك.

وفي هذا السياق تقدمت مدير المعهد بالشكر للعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدة أن هذا التناغم والتكامل والتنسيق لجهود المعهد والهيئة والتي تحدث على أعلى المستويات هي الركيزة الأساسية التي أهلت المنظومة لتحقيق انجازات غير مسبوقة بالفترة الحالية، وذلك في ضوء توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث نجح المعهد في تقييم لجنة المعايير البيولوجية للمنظمة العالمية WOAH في مارس الماضي، ثم اجتاز تقييم اللجنة الاقليمية لقارة افريقيا في مطلع مايو، حيث استعرضت "عيد" امكانات وقدرات المعهد في مجال التشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية البكتيرية ومقاومة مضادات الميكروبات في الثروة الحيوانية، امام اللجنة الى ان توج باعلان واصدار قرار المنظمة رسميا وعلى موقعها الرسمي باعتماد المعهد.

وأشارت "عيد" أن معهد بحوث الصحة الحيوانية يمتلك البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية الخبيرة المؤهلة للبحث العلمي والتشخيص والتوعية في مجال مكافحة ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) والأمراض البكتيرية وغيرها من الامراض الوبائية والامراض المشتركة وصحة الغذاء، مشيرةً إلى أن المعهد سيعمل بكل طاقته ليظل منارة علمية دولية تخدم الوطن والقارة الأفريقية والمنطقة العربية والشركاء الدوليين. وتساهم في تحقيق استراتيجية "الصحة الواحدة" على المستوى الإقليمي والدولي.

وتابعت أنه بذلك يذخر معهد بحوث الصحة الحيوانية بتواجد ثلاث مقرات مرجعية دولية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH , وهي المعمل المرجعي لانفلونزا الطيور والمعمل المرجعي للبروسيلا يضاف لهما المركز المرجعي الدولي للتشخيص والسيطرة على الامراض البكتيرية الحيوانية ومقاومة المضادات الحيوية AMR، الامر الذي يرفع مكانة المعهد على المستوى الدولي، ويؤكد كفاءته التشخيصية على المستوى الدولي.

وثمنت مدير المعهد، جهود الباحثين، الذين بذلوا الجهد في اعداد وتقديم هذا الملف، مؤكدة على ان المعهد وباحثيه عازمون على استمرار بذل مزيد من الجهود وتحقيق مزيد من الانجازات بما يخدم منظومة الصحة الحيوانية ويعزز الامن الغذائي ويحقق منهجية الصحة الواحدة لحماية البيئة والحيوان وازدهار صحة الانسان وبما يليق بمكانة مصر العالية.

الزراعة وزير الزراعة الصحة الحيوانية فاروق اعتماد دولي

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