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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر أيام الانخفاض المؤقت.. موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من الثلاثاء وذروتها الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 27 يوليو وحتى السبت المقبل الموافق الأول من أغسطس.. مشيرة إلى أن طقس اليوم يشهد انخفاضا مؤقتا في درجات الحرارة حيث ستسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة فيما ستسجل المحسوسة 36 درجة.

ارتفاع نسب الرطوبة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية– في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم – إن ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة المذكورة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

وأضافت: إن الطقس سيشهد ظهور سحب منخفضة ورذاذا خفيفا غير مؤثر على القاهرة والوجه البحري ، كما ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية بنسبة 30% ، كما ستظهر الشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وحول نشاط الرياح.. أشارت شاكر إلى أن يوم الغد سيشهد نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب مع نشاط للرياح على الشواطىء واضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وارتفاع الموج ما بين 2 إلى 3 أمتار.


وأفادت بأن يوم غد سيكون آخر أيام الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة ، لتبدأ موجة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بما يتراوح بين 1 إلى 3 درجات وزيادة في الإحساس بالرطوبة على كافة الأنحاء ، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل، كما سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ووصفت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، خلال هذه الفترة، بأنه سيكون خلال ساعات النهار شديد الحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، وحار رطبا على السواحل الشمالية.

وقالت إن درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 28 يوليو على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستكون كالتالي : العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة ، (الأربعاء) العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة ، (الخميس) العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة ، (الجمعة) العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة ، (السبت) العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية: (الثلاثاء) العظمى 30 والمحسوسة 34 ، (الأربعاء) العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة ، (الخميس) العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة ، (الجمعة) 32 والمحسوسة 35 درجة ، (السبت) العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة.


وبالنسبة لشمال الصعيد فهي كالتالي : (الثلاثاء) العظمى 37 والمحسوسة 39 ، (الأربعاء) العظمى 39 والمحسوسة 41 ، (الخميس) العظمى 39 والمحسوسة 41 ، (الجمعة) العظمى 39 و 41 المحسوسة ، (السبت) العظمى 39 والمحسوسة 41.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المذكورة على جنوب الصعيد فهي كالتالي : (الثلاثاء) العظمى 43 والمحسوسة 44 ، (الأربعاء) العظمى 42 والمحسوسة 43 ، (الخميس) 42 والمحسوسة 43 ، (الجمعة) 44 العظمى والمحسوسة 45 ، (السبت) العظمى 44 والمحسوسة 45 .

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