​رغم الانخفاض النسبي.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن الموجة الحارة

تعيش البلاد تحت تأثير موجة صيفية شديدة الحرارة، حيث تفرض الشمس الساطعة سيطرتها على كافة الأنحاء وسط تحذيرات مشددة من بلوغ الأشعة فوق البنفسجية مستويات قياسية متقدمة، بينما تلطّف حركة الرياح الشمالية الأجواء نسبياً، مع ارتفاع لافت في معدلات الرطوبة يتطلب اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، الا أن الاحساس بالحرارة سيكون أقل من الايام الماضية.

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 26 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، مقارنة بالأيام السابقة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لتبدو الأجواء أكثر سخونة من درجات الحرارة المسجلة، مع استمرار عدد من الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، ويكون الطقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس اليوم

عن أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس ، فتتمثل فيما يلي:

أولًا: الشبورة المائية

تتكون شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ثانيًا: نشاط الرياح

تشهد البلاد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الأحد 26 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال بعض الفترات، خاصة في ساعات المساء.

ثالثًا: الرطوبة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم الفعلية المقاسة في الظل، بفارق يتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، لذلك يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، كما دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة مع استمرار التقلبات الصيفية وارتفاع نسب الرطوبة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة اليوم الأحد، فتتمثل فيما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة مئوية والمحسوسة: 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة مئوية والمحسوسة: 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة مئوية والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية والمحسوسة: 45 درجة مئوية.