الأهلي يحسم صفقة لاعب سوبر .. ويصل القاهرة خلال ساعات

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تطورات صفقة انتقال المغربي منصف بقرار إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن عقود الصفقة تم توقيعها رسميًا من جميع الأطراف، بعد ما وقع النادي الأهلي ونادي دينامو زغرب الكرواتي واللاعب على العقود الخاصة بإتمام الانتقال.

وأضاف أن ما يتبقى لحسم الصفقة بشكل نهائي هو إصدار الاستغناء الرسمي من نادي دينامو زغرب، إلى جانب وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، تمهيدًا لقيده في قائمة الأهلي.

وأشار إلى أن منصف بقرار من المنتظر أن يصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة والانضمام إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.