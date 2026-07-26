ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف داري مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، آخر تطورات موقف المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح «شوقي» عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن الأهلي لا يمتلك في الوقت الحالي أي عرض رسمي لبيع أو إعارة أشرف داري، مشيرًا إلى أن اللاعب ووكيله يتمسكان بالحصول على قيمة عقده كاملة في حال الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأضاف أن ملف داري لا يزال مفتوحًا، في ظل عدم وصول عروض جادة من الأندية الراغبة في ضم اللاعب، بينما تواصل إدارة الأهلي متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، لحسم مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.