بابتسامة مشرقة.. أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة لقب كأس العالم

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، لأول مرة بعد أيام من خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا.

وتواجد ميسي، مساء أمس، في ملعب "أنطونيو دي جياكومو" بمدينة روزاريو الأرجنتينية، لمتابعة مباراة فريق ليونيس دي روزاريو، الذي يترأسه شقيقه ماتياس ميسي، أمام سنترال كوردوبا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

وحرص قائد منتخب الأرجنتين على حضور اللقاء في مسقط رأسه بمدينة روزاريو، وذلك بعد عودته إلى بلاده عقب خسارة نهائي كأس العالم، في أول ظهور علني له منذ نهاية البطولة، وسط اهتمام كبير من الجماهير ووسائل الإعلام.