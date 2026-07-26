سقوط عمود إنارة على سيدة أثناء مرورها بالشارع.. وفيديو الواقعة يثير حالة من الغضب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة سقوط عمود إنارة على سيدة كانت تسير بأحد الشوارع، وذلك أثناء قيام عدد من عمال إضاءة الأفراح بأعمال تركيب وتجهيز معدات الإضاءة، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

تداول الفيديو عبر فيسبوك

وأظهر الفيديو المتداول سقوط العمود بشكل مفاجئ على السيدة أثناء مرورها، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين في المكان، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لمحاولة إنقاذها وتقديم المساعدة لها، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الإصابات التي تعرضت لها أو حالتها الصحية.

وأثار المقطع ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المستخدمين بضرورة التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال تسبب في الحادث، مع التشديد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة خلال تنفيذ أعمال تركيب الإضاءة والمعدات في الشوارع حفاظًا على أرواح المواطنين.