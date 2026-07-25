ترامب يلوّح بضربة واسعة لإيران: الخيار العسكري لا يزال مطروحا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع إذا لم تستجب طهران للمطالب الأمريكية، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لتنفيذ هجوم واسع ضد إيران إذا لم تنفذ ما وصفه بـ"المطالب الأمريكية"، في إشارة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا على الطاولة.



وتأتي تصريحات ترامب بعد تقارير كشفت أن الإدارة الأمريكية علّقت تنفيذ ضربات كانت تستهدف إيران، بالتزامن مع انطلاق مفاوضات غير مباشرة بين طهران وسلطنة عُمان بشأن ملف مضيق هرمز.



وبحسب موقع "أكسيوس"، جاء قرار تعليق الضربات بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى العاصمة الإيرانية لإجراء محادثات، وسط مؤشرات على تحقيق تقدم في المفاوضات وإمكانية التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة.



وأوضح التقرير أن ترامب امتنع، الجمعة، عن منح الضوء الأخضر لتنفيذ هجمات ضد إيران، رغم موافقته في الأيام السابقة على خطط عسكرية أعدها الجيش الأمريكي.



وأشار "أكسيوس" إلى أن القوات الأمريكية لا تزال تضع خططًا لعمليات واسعة ضد إيران، إلا أن تنفيذها يبقى مرهونًا بقرار من الرئيس الأمريكي، في ظل استمرار المسار الدبلوماسي بين طهران ومسقط.