تحطم طائرة مسيرة قرب منزل بن غفير.. والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا

تحطمت طائرة مسيرة، مساء السبت، بالقرب من منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في مستوطنة كريات أربع، جنوب الضفة الغربية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة الطائرة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وسقطت طائرة مسيّرة بالقرب من منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حي "جفعات هأفوت" بمستوطنة كريات أربع، دون أن تسفر عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير أن الطائرة لم تكن تحمل أي مواد متفجرة، فيما تمكن الجيش الإسرائيلي من استعادتها، بينما لا تزال هوية الجهة التي أطلقتها والهدف من إطلاقها غير معروفة حتى الآن.



وقال مكتب بن غفير إن الوزير أُبلغ من قبل المسؤولين الأمنيين بتحطم الطائرة قرب منزله، مؤكدًا أن الوزير وأفراد أسرته بخير، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الواقعة.



وتأتي الحادثة بعد أيام من إعلان الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال شاب من مدينة الناصرة، بدعوى محاولته الانضمام إلى حركة حماس والتخطيط لتنفيذ هجوم استهدف، بحسب السلطات الإسرائيلية، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.



وكان بن غفير قد صرّح في وقت سابق بأن "هذه هي المرة التاسعة التي تحاول فيها منظمات إرهابية استهدافه"، موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إحباط تلك المحاولات، وفق قوله.