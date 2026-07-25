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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة إنفانتينو لرئيس الاتحاد الأرجنتيني بعد كأس العالم

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية، عن رسالة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إلى نظيره كلاوديو تايبا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني بعد الانتهاء من كأس العالم.

وتوّج منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن: "أودّ أن أكرر خالص تهاني الحارة على هذا الإنجاز الجديد والمهم لكرة القدم الأرجنتينية، ستبقى بطولة كأس العالم 2026 محفورة في الذاكرة كاحتفال كروي لا يُنسى، تميز بمباريات رائعة، وظهور مواهب جديدة، وحضور أساطير اللعبة، والأجواء الاستثنائية التي غمرت الملاعب المكتظة بالجماهير".


وتابع: "كما ساهم الأداء الرائع لمنتخب الأرجنتين بشكل حاسم في جعل هذه النسخة حدثاً استثنائياً أسر قلوب ملايين عشاق كرة القدم حول العالم".


وأضاف: "أرجو إبلاغ خالص تهنئتي إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز الرائع: إلى اللاعبين، والمدرب ليونيل سكالوني، وكذلك إلى الجهاز الفني والطبي، وبالطبع إلى الجماهير الغفيرة التي رافقت الفريق وشجعته طوال البطولة".

رسالة إنفانتينو


واختتم: " إن هذه الانتصارات هي ثمرة العمل الدؤوب، والاحترافية، والاهتمام بأدق التفاصيل، فضلًا عن الشغف والالتزام وحب هذه الرياضة الرائعة. كل هذا يبشر بمستقبل واعد للغاية، وبدون أي جهد إضافي، سيبقى هذا الإنجاز خالدًا، بلا شك وسيُمهد الطريق أمام نجاحات جديدة وعظيمة لكرة القدم الأرجنتينية، أتمنى لكم، سيدي الرئيس (كلاوديو تابيا)، كل التوفيق في البطولات القادمة، وآمل أن أراكم مجددًا قريبًا. مع خالص صداقتي، جياني إنفانتينو".

إنفانتينو تايبا الأرجنتيني

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