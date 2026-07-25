فرصة حمزة عبد الكريم كبيرة.. فليك يحدد موعد الإعلان عن قائمة برشلونة لمعسكر الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن تحديد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، موعد الإعلان عن قائمة البلوجرانا لخوض معسكر إنجلترا، استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن هانز فليك سيعلن صباح يوم الاثنين المقبل قائمة اللاعبين المسافرين إلى المعسكر الإعدادي في إنجلترا.



وأضافت أن حمزة عبد الكريم سيكون من بين المحتمل ضمهم إلى قائمة البارسا في معسكر إنجلترا.

مشاركة حمزة عبد الكريم

يُذكر أن حمزة عبد الكريم قد شارك أمس في ودية برشلونة ويوروبا، والتي انتهت بفوز البلوجرانا برباعية مقابل هدف.