محمد صلاح يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع بشكتاش خلال ساعات

كشف الصحفي أوزتاش إيفيجان أنه سبق وأشار منذ اليوم التالي لظهور اسم محمد صلاح في مفاوضات بشكتاش إلى أن 28 يوليو سيكون الموعد النهائي لحسم الملف.

ووفقًا للمصدر، من المنتظر أن يرد محمد صلاح على عرض إدارة بشكتاش يوم الاثنين، في خطوة ستحدد مستقبل الصفقة بشكل نهائي.

مفاوضات بشكتاش مع صلاح

وفي حال موافقة النجم المصري على العرض، فقد يصل إلى إسطنبول قبل 2 أغسطس تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله والانضمام إلى الفريق التركي.

وحتى الآن، لا يزال انتظار القرار النهائي من محمد صلاح هو العامل الحاسم، وسط ترقب كبير من جماهير بشكتاش لحسم واحدة من أبرز صفقات الصيف.