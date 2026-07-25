فرج عامر يحذر محمد صلاح: مشاكل بشكتاش قد تؤثر على إبداعك الكروي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على الأنباء المتداولة بشأن ارتباط اسم النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى نادي بشكتاش التركي، مؤكدًا احترامه الكامل لقائد منتخب مصر، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته الكروية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كامل الاحترام لمحمد صلاح، وتمنياتي له باستمرار النجاح والتوفيق في مستقبله الكروي في أي نادٍ كبير يختاره".

وأضاف: "لكن أحب أوضح أن نادي بشكتاش في أرقى مكان في إسطنبول، وهو نادٍ راقٍ، وأنهى الموسم في المركز الرابع بالدوري التركي، لكنه يعاني من مشاكل مالية كبيرة وأزمات ضريبية".

واختتم رئيس سموحة السابق تصريحاته قائلًا: "أتمنى ألا تشغل هذه المشاكل محمد صلاح عن إبداعه الكروي"، في إشارة إلى أهمية اختيار النادي الذي يوفر بيئة مستقرة للنجم المصري في المرحلة المقبلة.