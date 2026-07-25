قبل انقطاع الكهرباء.. 5 خطوات تحمي أجهزتك الإلكترونية من تلف مفاجئ

يعد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الجهد المفاجئ Power Surge، من أكبر المخاطر التي تهدد الأجهزة الإلكترونية، خاصة أجهزة الكمبيوتر، إذ لا يقتصر تأثيرهما على إيقاف الأجهزة بشكل مفاجئ، بل قد يؤديان أيضا إلى تلف المكونات الداخلية أو فقدان البيانات المهمة.

ولحماية أجهزتك من هذه المخاطر، ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، سواء من خلال خطوات بسيطة أو باستخدام معدات مخصصة للحماية.

1. افصل الأجهزة مسبقا:

إذا تلقيت تحذيرا من عاصفة رعدية أو سوء أحوال جوية قد يتسبب في انقطاع الكهرباء، فإن أفضل إجراء هو إيقاف تشغيل الأجهزة بالكامل وفصلها من مصدر الكهرباء.

وينصح الخبراء أيضا بإبعاد الأجهزة قليلا عن مقابس الكهرباء بعد فصلها، لتقليل أي مخاطر ناتجة عن الصواعق أو ارتفاع الجهد الكهربائي.

انقطاع التيار الكهربائي

2. احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك:

قد يؤدي انقطاع الكهرباء المفاجئ إلى فقدان ملفات العمل أو الصور أو البيانات المخزنة على الكمبيوتر وأجهزة الألعاب.

لذلك، من الأفضل الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات المهمة على خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive، أو على وسائط تخزين خارجية مثل الأقراص الصلبة الخارجية أو وحدات SSD المحمولة أو ذاكرات USB.

ويفضل الجمع بين النسخ السحابي والنسخ المحلي، خاصة إذا تسببت الأحوال الجوية في انقطاع الإنترنت أيضا.

3. استخدم واقيا من ارتفاع الجهد الكهربائي:

إذا لم يكن بالإمكان فصل الأجهزة عن الكهرباء، فمن الأفضل توصيلها بجهاز واقي للتيار Surge Protector، الذي يحمي الأجهزة من الارتفاعات المفاجئة في الجهد الكهربائي.

ويختلف هذا الجهاز عن مشترك الكهرباء التقليدي، إذ يحتوي على دوائر حماية تعمل على امتصاص أو تحويل الشحنات الكهربائية الزائدة بعيدا عن الأجهزة المتصلة.

وينصح باختيار واق يوفر حماية لا تقل عن 2000 جول لضمان قدرة أفضل على مواجهة أكثر من ارتفاع كهربائي متتال.

أجهزة الكمبيوتر

4. استثمر في جهاز UPS:

لمن يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الشبكات بشكل مستمر، يعد جهاز UPS (مزود الطاقة غير المنقطع) أحد أفضل وسائل الحماية.

ولا يقتصر دور UPS على الحماية من ارتفاع الجهد، بل يحتوي أيضا على بطارية داخلية توفر الكهرباء تلقائيا عند انقطاع التيار، ما يمنح المستخدم عدة دقائق أو ساعات – حسب سعة الجهاز – لحفظ الملفات وإغلاق الأجهزة بطريقة آمنة.

كما يمكن استخدامه للحفاظ على تشغيل أجهزة الراوتر أو أنظمة المراقبة لفترة إضافية أثناء انقطاع الكهرباء.

5. وزع الأجهزة على أكثر من UPS:

إذا كنت تمتلك عدة أجهزة مهمة، مثل الكمبيوتر، والراوتر، وكاميرات المراقبة، فمن الأفضل عدم توصيلها جميعا بجهاز UPS واحد.

ويساعد استخدام أكثر من جهاز UPS على توزيع الحمل الكهربائي، كما يضمن استمرار عمل بعض الأجهزة حتى إذا تعطلت إحدى وحدات UPS أو انخفضت كفاءة بطاريتها مع مرور الوقت.