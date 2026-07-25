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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وسط حالة من الحزن.. استمرار محاولات البحث عن جثمان شاب بالقنطرة بعد غرقه بشواطئ بورسعيد

الشاب الغريق
الشاب الغريق
الإسماعيلية انجي هيبة

تتواصل محاولات البحث عن جثمان الشاب أحمد سليمان، ابن محافظة الإسماعيلية وتحديدًا القنطرة، عقب تعرضه للغرق أثناء وجوده بأحد شواطئ مدينة بورسعيد، وسط حالة من الحزن والقلق بين أسرته وأصدقائه وأهالي المنطقة.

وفي لفتة إنسانية، أعلن الغطاس والمنقذ هشام الشوبكي، تطوعه للمشاركة في عمليات البحث عن جثمان أحمد سليمان، مؤكدًا أنه سيحضر برفقة فريقه عقب صلاة الفجر للمساهمة في جهود البحث، داعيًا الله أن يكلل مساعيهم بالعثور على جثمان الشاب وإعادته إلى أسرته.

ويواصل أهالي الشاب وأصدقاؤه متابعة جهود البحث في انتظار أي تطورات، وسط دعوات بأن تنتهي عمليات البحث بالعثور على أحمد وعودته إلى أسرته، التي تعيش ساعات عصيبة منذ وقوع حادث الغرق.

وقال هشام الشوبكي إن مشاركته تأتي انطلاقًا من واجبه الإنساني ورغبته في مساعدة أسرة الشاب في هذه المحنة، مؤكدًا استعداده لبذل أقصى جهد ممكن بالتعاون مع فريقه خلال عمليات البحث.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، الذين يترقبون نتائج عمليات البحث، داعين الله أن يرد أحمد إلى أهله، وأن يمنح أسرته الصبر والقوة في هذه اللحظات الصعبة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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