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لضمان مقعدك بالجامعة.. استمرار تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لضمان مقعدك بالجامعة.. استمرار تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2026

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
خالد يوسف

مع انطلاق سباق تنسيق الجامعات لعام 2026، يواصل طلاب الشهادة الثانوية العامة حجز اختبارات القدرات إلكترونيًا عبر الرابط المخصص.

وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط هذه الاختبارات، بسرعة استكمال إجراءات الحجز مبكرًا، مؤكدة أهمية تجنب الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لتفادي الضغط العصبي والمحتمل على الموقع الإلكتروني وضمان استقرار عملية التسجيل بكل سهولة.
 

موعد أداء اختبارات القدرات 2026

أكدت وزارة التعليم العالي، أن التسجيل الإلكتروني بدأ يوم 17 يوليو 2026، فيما انطلقت الاختبارات داخل الكليات اعتبارًا من 19 يوليو 2026.

ويستمر حجز اختبارات القدرات للكليات 2026 حتى الخميس 6 أغسطس عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.
 

رابط حجز اختبارات القدرات 2026

يمكن للطلاب التسجيل من خلال الرابط التالي بالضغط هنــــــــــا.

ويتيح الموقع للطالب اختيار الكلية، وحجز موعد الاختبار، وتحديد مكان أداء الاختبارات إلكترونيًا.

ما هي خطوات الاستعلام عن مكان وموعد اختبار القدرات؟

يمكن للطالب معرفة مكان وموعد أداء اختبارات القدرات للكليات 2026، من خلال:

1) الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2) اختيار خدمة تسجيل اختبارات القدرات.

3) إدخال رقم الجلوس والرقم القومي.

4) مراجعة البيانات الشخصية.

5) اختيار نوع الاختبار والكلية.

6) الاطلاع على موعد ومكان الاختبار.

7) طباعة إيصال التسجيل.
 

الأوراق المطلوبة لحجز اختبارات القدرات للكليات 2026

حددت الوزارة المستندات التي يجب اصطحابها عند أداء الاختبار، وتشمل:

- أصل رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار.

- صورة شخصية حديثة لكل اختبار.

- صورتان شخصيتان لطلاب كليات علوم الرياضة.

وأكدت الوزارة أن استيفاء جميع الأوراق المطلوبة شرط أساسي لدخول الطالب الاختبار دون أي معوقات.

كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2026

هناك كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2026، وتشمل:

- كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية.

- كلية التربية الموسيقية.

- كلية التربية الفنية.

- كليات علوم الرياضة.

وأكدت الوزارة أن النجاح في اختبار القدرات يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القبول بهذه الكليات.
 

أماكن أداء اختبارات القدرات 2026

من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن مكان أداء الاختبار يظهر للطالب أثناء التسجيل الإلكتروني، وتشمل أماكن الاختبارات:

- كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات العاصمة ودمياط وبنها وبني سويف وطنطا ودمنهور.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك - جامعة العاصمة.

- كلية التربية الفنية بالزمالك - جامعة العاصمة.

- كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

- كليات علوم الرياضة بمختلف الجامعات.

رسوم اختبارات القدرات 2026

وفرت الوزارة عدة وسائل إلكترونية لسداد رسوم اختبارات القدرات 2026 والتي تقدر بـ800 جنيه، وتشمل، بطاقات الدفع المسبق، وبطاقات الائتمان، ومنافذ شركات التحصيل الإلكتروني. 

وأوضحت الوزارة أنه لا يتم قبول أي وسيلة أخرى للسداد، كما لا يسمح باسترداد الرسوم بعد إتمام الحجز.

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