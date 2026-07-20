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خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة

اختبارات القدرات 2026
اختبارات القدرات 2026
نهلة الشربيني

يواصل طلاب الثانوية العامة التسجيل في اختبارات القدرات 2026 عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026

وانطلاقًا من توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على تيسير الإجراءات على أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة، تقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17 /7 /2026، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم الأحد الموافق 19 /7 /2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.

ويمكن الدخول على هذا الرابط لعرض دليل الطالب لاختبار القدرات 2026 : https://bit.ly/4ylHkzc أو مسح الباركود المرفق.

اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2026 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 موقع التنسيق

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