لميس الحديدي: المصريون احتفلوا بتتويج إسبانيا وكأن منتخبنا هو البطل

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 حظي بتفاعل واسع في مصر، مؤكدة أن الاحتفالات جاءت وكأن المنتخب المصري هو من توج بالبطولة.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج “الصورة” المذاع عبر قناة النهار، أن دعم المصريين للمنتخب الإسباني كان لافتًا، مشيرة إلى أن السفارة الإسبانية في القاهرة وجهت رسالة شكر للمصريين تقديرًا لمساندتهم للفريق طوال منافسات البطولة.

وأوضحت أن قطاعًا كبيرًا من الجماهير العربية، الذين اعتادوا تشجيع منتخب الأرجنتين وليونيل ميسي، غيّروا موقفهم خلال النهائي، معتبرين أن تتويج إسبانيا جاء عن جدارة، وأنه أعاد ما وصفوه بـ”العدالة”.

ورأت الحديدي أن المنتخب الأرجنتيني قدم واحدة من أضعف مبارياته في البطولة، مشيرة إلى أن ليونيل ميسي لم يظهر بمستواه المعتاد، وربما يعود ذلك إلى الإرهاق الناتج عن خوض عدد كبير من المباريات.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن المشهد الذي ظهر عليه ميسي عقب نهاية اللقاء قد يعكس نهاية مرحلة كبيرة في مسيرته الكروية، لافتة إلى أن تشجيع كثيرين في الوطن العربي لإسبانيا ارتبط أيضًا بمواقف تتعلق بالقضية الفلسطينية، بحسب تعبيرها