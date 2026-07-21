أول تعليق من إنزو فرنانديز بعد طرده وخسارة نهائي المونديال: القميص أكبر من النتيجة

وجّه إنزو فرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، رسالة مؤثرة إلى الجماهير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، والطرد الذي تعرض له خلال اللقاء.

وقال نجم تشيلسي: "مع مرور الوقت تدرك أن هناك شيئًا أكبر بكثير من النتيجة"، في إشارة إلى قيمة تمثيل منتخب بلاده رغم مرارة الهزيمة.

إشادة بروح منتخب الأرجنتين

وأكد فرنانديز فخره بما قدمه منتخب الأرجنتين خلال البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق جسّد معنى المنافسة الحقيقية.

وأضاف: "هذا الفريق علّمنا أن المنافسة لا تعني الفوز فقط، بل تقديم كل شيء من أجل القميص وعدم الاستسلام أبدًا. أنا فخور بانتمائي لهذا المنتخب الذي دافع عن ألوان بلاده بكل فخر وتواضع والتزام."

شكر خاص للجماهير

وحرص لاعب وسط الأرجنتين على توجيه الشكر للجماهير، قائلًا: "شكرًا لكل مشجع ساندنا في كل مباراة وجعلنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا أينما ذهبنا. دعمكم سيظل مصدر قوتنا."

واختتم رسالته بالتأكيد على أن ارتداء قميص الأرجنتين هو أعظم شرف في مسيرته، متعهدًا بمواصلة تقديم كل ما لديه كلما أتيحت له فرصة تمثيل منتخب بلاده.

طرد في النهائي وتتويج إسباني

وكان إنزو فرنانديز قد غادر نهائي كأس العالم مطرودًا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل قوي، في المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد على ملعب "ميتلايف" في نيويورك، لتتوج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها.

وبتتويجها بالبطولة، ينتظر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحصول على 50 مليون دولار قيمة مكافأة الفوز بكأس العالم 2026.