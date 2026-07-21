قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من إنزو فرنانديز بعد طرده وخسارة نهائي المونديال: القميص أكبر من النتيجة

إنزو فرنانديز
إنزو فرنانديز
إسلام مقلد

وجّه إنزو فرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، رسالة مؤثرة إلى الجماهير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، والطرد الذي تعرض له خلال اللقاء.

وقال نجم تشيلسي: "مع مرور الوقت تدرك أن هناك شيئًا أكبر بكثير من النتيجة"، في إشارة إلى قيمة تمثيل منتخب بلاده رغم مرارة الهزيمة.

إشادة بروح منتخب الأرجنتين

وأكد فرنانديز فخره بما قدمه منتخب الأرجنتين خلال البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق جسّد معنى المنافسة الحقيقية.

وأضاف: "هذا الفريق علّمنا أن المنافسة لا تعني الفوز فقط، بل تقديم كل شيء من أجل القميص وعدم الاستسلام أبدًا. أنا فخور بانتمائي لهذا المنتخب الذي دافع عن ألوان بلاده بكل فخر وتواضع والتزام."

شكر خاص للجماهير

وحرص لاعب وسط الأرجنتين على توجيه الشكر للجماهير، قائلًا: "شكرًا لكل مشجع ساندنا في كل مباراة وجعلنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا أينما ذهبنا. دعمكم سيظل مصدر قوتنا."

واختتم رسالته بالتأكيد على أن ارتداء قميص الأرجنتين هو أعظم شرف في مسيرته، متعهدًا بمواصلة تقديم كل ما لديه كلما أتيحت له فرصة تمثيل منتخب بلاده.

طرد في النهائي وتتويج إسباني

وكان إنزو فرنانديز قد غادر نهائي كأس العالم مطرودًا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل قوي، في المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد على ملعب "ميتلايف" في نيويورك، لتتوج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها.

وبتتويجها بالبطولة، ينتظر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحصول على 50 مليون دولار قيمة مكافأة الفوز بكأس العالم 2026.

إنزو فرنانديز منتخب الأرجنتين الأرجنتين كأس العالم 2026 كأس العالم إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بداية من أغسطس.. الرقابة المالية: تعديل وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج| تفاصيل

البورصة المصرية

رئيس البورصة يبحث مع شركات السمسرة تعزيز كفاءة السوق

أسعار العملات الأجنبية في مصر

تراجع الدولار.. سعر العملات الأجنبية في البنك الأهلي الآن

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد