ألفاريز يوجه رسالة لجماهير الأرجنتين بعد خسارة لقب كأس العالم: سننهض من جديد

وجه جوليان ألفاريز، نجم منتخب الأرجنتين رسالة إلى جماهير التانجو بعد خسارة لقب كأس العالم 2026، أمام إسبانيا.



وكتب ألفاريز عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "امتناني الأبدي لكل الأرجنتينيين على وقوفهم معنا دائمًا، ودعمهم لنا، وتشجيعهم لنا، وإيمانهم بنا حتى اللحظة الأخيرة".



أضاف: "لقد حلمنا جميعًا بإعادة الكأس إلى الوطن، لكن بعيدًا عن النتيجة، فإن ما عشناه وشعرنا به خلال هذه الـ50 يومًا سيبقى معنا إلى الأبد ولن ننساه أبدًا، لأن الفوز أمر رائع، لكن تمثيل هذا العلم بكل تفانٍ والتزام وقلب هو ما يعرّفنا حقًا".

وتابع: "سننهض من جديد، ونتعلم، ونواصل المضي قدمًا. لأنه مهما حدث، فهذه هي هويتنا".

واختتم نجم التانجو رسالته: "لا نعرف للحياة طريقًا آخر سوى الاستمرار، والقتال من أجل علمنا، والحلم بإيصال الأرجنتين إلى القمة".