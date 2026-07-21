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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكهرباء الكويتية: تعرض عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه لهجوم إيراني

الكويت
الكويت
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكهرباء الكويتية، أعلنت تعرض عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه لهجوم إيراني أمس الاثنين.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، استمرار الاعتداء الإيراني على البلاد، والذي كان آخره اليوم، في انتهاك صارخ لسيادتها، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.


وجددت الخارجية الكويتية التأكيد أن مواصلة هذه الاعتداءات، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط.


وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، لا يمكن المساس بها، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها.


وفي سياق متصل، أعربت الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية المتواصلة على مملكة البحرين الشقيقة، والتي كان آخرها اليوم، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.


وأكدت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.

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