قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
عملنا كمين لـ الأهلي.. المغرب الفاسي يكشف تفاصيل انتقال بنجديدة لـ المارد الأحمر
فينيسيوس جونيور يفاجئ الجماهر.. تقارير تكشف خضوعه لعملية تجميل
وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون التنموي وجهود الإصلاح الاقتصادي
الجيش الأردني يحبط هجومًا بخمس طائرات مسيرة أطلقت من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
رنا عصمت

نشرت داليا صبحي، زوجة الفنان أحمد عبد الوهاب، مجموعه من الصور التى تجمعها بزوجها من حفل زفاف شقيقتها.

و ظهرت زوجة احمد عبد الوهاب ، بإطلالة محتشمة مرتدية فستان باللون الاخضر الغامق وهو من صيحات موضه صيف 2026.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

من هى داليا صبحى..

-هي ابنة الفنان صبحى خليل.

-تعمل ميكاب آرتيست

-حاربت مرض السرطان 7 سنوات وانتصرت عليه، بالرغم من اكتشافها المرض وهو بالمرحلة الرابعة.

تزوجت من الفنان أحمد عبد الوهبا .

No photo description available.
No photo description available.
May be an image of headscarf
No photo description available.
May be an image of suit and wedding
داليا صبحي زوجة الفنان أحمد عبد الوهاب حفل زفاف شقيقتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

مفتي الجمهورية يشيد بالدور الحيوي للنيابة الإدارية في صون المال العام

صورة أرشيفية

إصابة رئيس وحدة محلية بالغربية في حادث تصادم على طريق طنطا ـ بسيون

مخالفات البناء

محافظ الغربية يوجه بإزالة 14 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد