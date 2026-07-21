بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

نشرت داليا صبحي، زوجة الفنان أحمد عبد الوهاب، مجموعه من الصور التى تجمعها بزوجها من حفل زفاف شقيقتها.

و ظهرت زوجة احمد عبد الوهاب ، بإطلالة محتشمة مرتدية فستان باللون الاخضر الغامق وهو من صيحات موضه صيف 2026.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

من هى داليا صبحى..

-هي ابنة الفنان صبحى خليل.

-تعمل ميكاب آرتيست

-حاربت مرض السرطان 7 سنوات وانتصرت عليه، بالرغم من اكتشافها المرض وهو بالمرحلة الرابعة.

تزوجت من الفنان أحمد عبد الوهبا .