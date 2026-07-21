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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي يدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ بشأن تمويل الحرب مع إيران

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي
أ ش أ

 يمثل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، للإدلاء بشهادته بشأن طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتماد تمويل إضافي بقيمة 87 مليار دولار، منها 67 مليار دولار مخصصة لوزارة الحرب، للمساعدة في تغطية تكاليف الحرب مع إيران، إلى جانب تمويل جهود مكافحة تفشي فيروس الإيبولا وتقديم مساعدات للمزارعين الأمريكيين.

ومن المقرر أن يدلي كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين ووزيرة الزراعة بروك رولينز أيضا بشهادتيهما أمام اللجنة، في وقت يسعى فيه أعضاء بمجلس الشيوخ للحصول على إيضاحات بشأن استراتيجية الإدارة الأمريكية طويلة الأمد تجاه إيران، وآلية إنفاق التمويل المطلوب.

وتعد هذه أول إفادة موسعة يقدمها هيجسيث وكين منذ تصاعد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران خلال الشهر الجاري، وذلك عقب مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الهجمات الأخيرة، وسط تزايد التساؤلات في الكونجرس بشأن تكلفة الحرب ومستقبلها.

ع أ س/ آ ع س

وزير الحرب الأمريكي مجلس الشيوخ ترامب مساعدة تكاليف إيران

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